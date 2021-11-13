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Yaramazlara biraz batar!

Dünya Kupası elemelerinde son hafta maçları yarın başlıyor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 10’uncu hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Fotoğraf: AA

Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’nın Avrupa kıtası elemeleri son haftası, üç gün içinde oynanacak maçlarla tamamlanacak.


Elemelerde yarın, A, B, H ve J gruplarında 10 maç, 15 Kasım Pazartesi günü C, F ve I gruplarında sekiz maç, 16 Kasım Salı günü ise D, E ve G gruplarında yedi maç yapılacak.

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile 16 Kasım Salı günü deplasmanda karşılaşacak. Futbolseverler, Gradski Stadı’nda TSİ 22:45’te başlayacak karşılaşmayı TRT 1’den takip edebilecek.

Türkiye, dokuzuncu hafta maçında ise bu akşam saat 20:00’de Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Cebelitarık’ı konuk edecek. Bu karşılaşma da TRT 1’de yayınlanacak.

G Grubu’nda şu an Hollanda 19 puanla lider durumda bulunurken, 17 puana sahip Norveç ikinci, Türkiye ise 15 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Elemelerde 10’uncu haftanın programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

A Grubu:

22:45 Lüksemburg-İrlanda Cumhuriyeti

22:45 Portekiz-Sırbistan

B Grubu:

22:45 Yunanistan-Kosova

22:45 İspanya-İsveç

H Grubu:

17:00 Malta-Slovakya

17:00 Slovenya-Kıbrıs Rum Kesimi

17:00 Hırvatistan-Rusya

J Grubu:

20:00 Lihtenştayn-Romanya

20:00 Ermenistan-Almanya

20:00 Kuzey Makedonya-İzlanda

15 Kasım Pazartesi:

C Grubu:

22:45 Kuzey İrlanda-İtalya

22:45 İsviçre-Bulgaristan

F Grubu:

22:45 İsrail-Faroe Adaları

22:45 İskoçya-Danimarka

22:45 Avusturya-Moldova

I Grubu:

22:45 San Marino-İngiltere

22:45 Arnavutluk-Andorra

22:45 Polonya-Macaristan

16 Kasım Salı:

D Grubu:

22:45 Finlandiya-Fransa

22:45 Bosna Hersek-Ukrayna

E Grubu:

22:45 Galler-Belçika

22:45 Çekya-Estonya

G Grubu:

22:45 Cebelitarık-Letonya

22:45 Karadağ-Türkiye

22:45 Hollanda-Norveç

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