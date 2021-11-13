Dünya Kupası elemelerinde son hafta maçları yarın başlıyor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 10’uncu hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’nın Avrupa kıtası elemeleri son haftası, üç gün içinde oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Elemelerde yarın, A, B, H ve J gruplarında 10 maç, 15 Kasım Pazartesi günü C, F ve I gruplarında sekiz maç, 16 Kasım Salı günü ise D, E ve G gruplarında yedi maç yapılacak.
A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile 16 Kasım Salı günü deplasmanda karşılaşacak. Futbolseverler, Gradski Stadı’nda TSİ 22:45’te başlayacak karşılaşmayı TRT 1’den takip edebilecek.
Türkiye, dokuzuncu hafta maçında ise bu akşam saat 20:00’de Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Cebelitarık’ı konuk edecek. Bu karşılaşma da TRT 1’de yayınlanacak.
G Grubu’nda şu an Hollanda 19 puanla lider durumda bulunurken, 17 puana sahip Norveç ikinci, Türkiye ise 15 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Elemelerde 10’uncu haftanın programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
A Grubu:
22:45 Lüksemburg-İrlanda Cumhuriyeti
22:45 Portekiz-Sırbistan
B Grubu:
22:45 Yunanistan-Kosova
22:45 İspanya-İsveç
H Grubu:
17:00 Malta-Slovakya
17:00 Slovenya-Kıbrıs Rum Kesimi
17:00 Hırvatistan-Rusya
J Grubu:
20:00 Lihtenştayn-Romanya
20:00 Ermenistan-Almanya
20:00 Kuzey Makedonya-İzlanda
15 Kasım Pazartesi:
C Grubu:
22:45 Kuzey İrlanda-İtalya
22:45 İsviçre-Bulgaristan
F Grubu:
22:45 İsrail-Faroe Adaları
22:45 İskoçya-Danimarka
22:45 Avusturya-Moldova
I Grubu:
22:45 San Marino-İngiltere
22:45 Arnavutluk-Andorra
22:45 Polonya-Macaristan
16 Kasım Salı:
D Grubu:
22:45 Finlandiya-Fransa
22:45 Bosna Hersek-Ukrayna
E Grubu:
22:45 Galler-Belçika
22:45 Çekya-Estonya
G Grubu:
22:45 Cebelitarık-Letonya
22:45 Karadağ-Türkiye
22:45 Hollanda-Norveç