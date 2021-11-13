Cebelitarık’ı 6-0 yenen Türkiye, grupta ikinci sıraya yükseldi

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9’uncu maçında ağırladığı Cebelitarık’ı 6-0 mağlup etti.

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Gruptaki dokuzuncu maçında beşinci galibiyetini alan ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla puanını 18’e yükseltti. Milli takım, sahasında Letonya ile 0-0 berabere kalan aynı puana sahip Norveç’in averajla üzerine çıkarak ikinci sıraya yükseldi.

Türkiye, gruptaki son maçını 16 Kasım salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacak. Norveç ise aynı gün deplasmanda grup lideri Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Hollanda sekiz maçta 19 puan topladı.

Milli takım, Norveç’in bir gol averajla üzerinde yer alıyor. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından takımlar arasında puan eşitliği olması halinde genel averaja bakılacak. Grup lideri Dünya Kupası’na doğrudan katılırken grup ikincisi play-off etabına katılma hakkı elde edecek.

A Milli Takım’ın 800’üncü golü Kerem Aktürkoğlu’ndan

Cebelitarık karşısında Türkiye’yi 1-0 öne geçiren golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım’ın tarihindeki 800’üncü golüne imza attı.

Kerem, mücadelenin 11’inci dakikasında Burak Yılmaz’dan aldığı pasla fileleri havalandırdı.

İlk üç golün pası Burak Yılmaz’dan

Ay-yıldızlıların ilk yarıda bulduğu üç golün de pası Burak Yılmaz’dan geldi.

Burak, 11’inci dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun, 38 ve 41’inci dakikalarda ise Halil Devrişoğlu’nun gollerinde pası veren oyuncuydu.

Milli takımda ikinci yarıda oyuna giren Rıdvan Yılmaz da 4 ve 5’inci gollerin pasını verdi.

Mert Müldür cezalı duruma düştü

A Milli Takım’ın savunma oyuncularından Mert Müldür, Cebelitarık maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Grup maçlarında ikinci sarı katını gören Mert, Karadağ ile deplasmanda oynanacak son maçta forma giyemeyecek.

Mert ayrıca, Cebelitarık’a attığı golle A Milli Takım’da ilk kez bu sevinci yaşadı.