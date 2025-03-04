Türkiye Diyanet Vakfı, Pakistan'da 7 bin kişiye iftar verecek

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde Pakistan’da 7 bin kişiye iftar verilecek. 2 bin 500 ihtiyaç sahibi çocuğa da bayramlık kıyafet dağılatılacak.

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AA’nın TDV yetkilisinden aldığı bilgiye göre bu yıl ramazanda ‘Kardeşini Unutma, Beklenen Sensin’ temasıyla 81 ülke ve 417 bölgede yardım programları düzenlenecek.

TDV, Pakistan’ın 22 şehrinde 13 bin 500 gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Ülkede 7 bin kişiye iftar verecek ve 2 bin 500 ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafet dağıtacak.

TDV görevlilerinin arasında Diriliş Ertuğrul dizisindeki ‘Osman’ karakteriyle bilinen oyuncu ve TDV gönüllüsü Emre Üçtepe de yer alıyor.