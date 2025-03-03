Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası kura çekimine 4'üncü torbadan katılacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nın (FIBA EuroBasket) kura çekimine 4’üncü torbadan katılacak.

Milli basketbolcu Cedi Osman. Fotoğraf: AA

Şampiyonadaki 24 takım FIBA Erkekler Dünya Sıralamasına göre torbalara ayrıldı.

Türkiye, kuraya dördüncü torbadan Finlandiya, Gürcistan ve İsrail ile katılacak. Kura çekimi, 27 Mart’ta Riga’da yapılacak. 24 takım altı takımlı dört gruba ayrılacak.

Şampiyonanın torbaları şöyle oluştu:

1. Torba: Sırbistan, Almanya, Fransa, İspanya

2. Torba: Letonya, Litvanya, Slovenya, Yunanistan

3. Torba: İtalya, Karadağ, Polonya, Çekya

4. Torba: Finlandiya, Gürcistan, Türkiye, İsrail

5. Torba: Belçika, Bosna-Hersek, Estonya, Büyük Britanya

6. Torba: İsveç, İzlanda, Portekiz, Kıbrıs Cumhuriyeti

Bu yıl 42’ncisi düzenlenecek FIBA EuroBasket’te ilk torba dünya sıralamasında ikinci sıradaki Sırbistan, FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası şampiyonu Almanya, 2024 Olimpiyat Oyunları ikincisi Fransa ve son FIBA EuroBasket şampiyonu İspanya’dan oluşuyor.

Turnuvanın ev sahiplerinden Kıbrıs Cumhuriyeti etkinlikte ilk kez yer alıyor. İzlanda, Letonya, Portekiz ve İsveç gibi dört ülke de Avrupa Şampiyonası’na dönüyor

Şampiyona, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Grup aşaması Limassol (Kıbrıs Cumhuriyeti), Tampere (Finlandiya), Katowice (Polonya) ve Riga (Letonya) şehirlerinde, final aşamasıysa Riga’da oynanacak.