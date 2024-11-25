A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Macaristan’ı deplasmanda 81-76 yenerek finallere katılma hakkı kazandı.
Milli takım, grup karşılaşmalarının tamamlanmasına iki maç kala, 27 Ağustos-14 Eylül 2025’te Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya’da düzenlenecek 42’nci Avrupa Basketbol Şampiyonası’na katılmayı garantiledi. Cedi Osman 33 sayı 11 ribaundla galibiyette büyük rol oynadı.
TRT Spor‘un aktardığına göre Cedi Osman’ın dokuz sayısıyla maça 9-0’lık seriyle başlayan ilk çeyreği 21-14 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe 9-0’lık seriyle başlayan Macaristan, 13’üncü dakikada maçta ilk kez 23-21 öne geçti. Devrenin sonunda rakibin top kayıplarını değerlendiren milli takım, ilk yarıyı 40-31 önde tamamladı.
Macaristan üçüncü çeyrekte oluşan 14 sayılık farkı kapattı ve son çeyreğe 54-54’lük eşitlikle girildi.
Final periyoduna iyi başlayan Macaristan, üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 66-60 öne geçti ve milli takıma molayı aldırdı.
Moladan 8-0’lık seriyle dönen Türkiye, dört dakika kala 66-68 öne geçti. Ay-yıldızlı ekip, Cedi Osman’ın üst üste sayılarıyla son 1,5 dakikaya 79-72 üstün girdi.
Türkiye, maçı 81-76 kazanarak Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.