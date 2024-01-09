Türk sanat müziğinin usta ismi Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Yüksel Uzel’in cenazesi ailesi ve sevenleri eşliğinde defnedildi.

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Türk sanat müziğinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Uzel, 73 yaşında kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

AA’nın haberine göre Uzel için Yeniköy Camisi’nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazına sanat ve sinema dünyasından ünlü isimler katıldı.

Namazın ardından ünlü müzisyenin cenazesi, Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi.

Ünlü oyuncu Demet Akbağ Uzel için “Benim için çok özel, güzel, zarif, çok bilge ve farklı bir kadındı. Çok uzun zamandır hatta ilk genç kızlık yıllarımdan beri tanıdığımdı” ifadesini kullandı.

Müzisyen Safiye Soyman da “Çok değerli bir sanatçımızdı. Çok iyi bir büyüğümüzdü. Gerçekten çok kültürlü, bambaşka biriydi. Ağzından bal akardı, altın nağmeler dökülürdü” dedi.