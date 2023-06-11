Türk kargo gemisini kaçırma girişimi: İtalya donanması operasyon düzenledi

Adana’da saat 07:47’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana’nın Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 4,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Kuşadası’nda 4,2 büyüklüğünde deprem