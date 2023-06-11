Türk kargo gemisini kaçırma girişimi: İtalya donanması operasyon düzenledi

Türkiye’den Fransa’ya giden kargo gemisine gizlenen sığınmacıların, geminin kontrolünü ele geçirmesi üzerine İtalya donanması kurtarma operasyonu düzenledi.
BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre 7 Haziran’da Kocaeli Topçular limanından Fransa’nın Sete kentine doğru denize açılan Galata Seaways isimli kargo gemisi, kaçak yolcu olduğu tespit edilince alarm verdi.
Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk bayraklı gemide yaklaşık 15 kaçak şahsın tespit edildiğini, kaçakların gemi içinde ellerinde muhtemel kesici aletlerle dolaştıklarının kameralarla belirlendiğini açıkladı.
22 kişilik gemi personeli kendilerini yaşam alanı ve makine dairesine kilitleyerek güvene alırken kaptan alarm verdi.
Kaptanın Fransa Sahil Güvenliği’ne acil durum kodu vermesinin ardından Fransa tarafı durumu İtalya’ya iletti.
Dün gemi İtalya karasularında, Napoli kenti açıklarındayken donanma öncülüğünde kurtarma operasyonu düzenlendi.
İtalya donanmasına bağlı San Marco Taburu güçleri, iki helikopterle gemiye indirildi. Saatler süren operasyonla 15 kişilik grup yakalandı.
İtalya Savunma bakanı gemiyi kaçırmaya çalışan kişilerin tamamının yakalandığını ve operasyonun başarıyla sonuçlandığını açıkladı. Bakan, gemiyi kaçırma girişiminde bulunanların ‘kaçak sığınmacı’ olduğunu söyledi.