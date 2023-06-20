Türk-İş başkanı, Erdoğan’la asgari ücreti görüştü: Perşembeden önce neticelenir

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada asgari ücrete dair “Perşembe gününden önce neticelendireceğiz” dedi.

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Asgari Ücret Belirleme Komisyonu, asgari ücrete ara zam oranını görüşmek üzere ikinci toplantısını dün yapmış ancak herhangi bir rakam konuşulmamıştı.

İşçi tarafını temsil eden Türk-İş’in başkanı Ergün Atalay, akşam saatlerinde AKP Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü.

Atalay şunları söyledi: “Sabah, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir ortak toplantı olacak. Perşembe gününü bulmadan bir neticeye varacağımızı umut ediyorum. Taleplerimizi, geldiğimiz noktayı cumhurbaşkanımıza ilettim. Belli bir noktaya geldik.”

Atalay ilk toplantının öncesinde “Önümüzü bir görelim. Geçen sene biliyorsunuz teklifi makul bulmayınca toplantıya gitmedik. İşimize gelmeyen bir rakam olursa yine gitmeyiz” demişti.