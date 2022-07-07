Türk dizilerini İspanyolca yayınlayacak özel kanal kuruluyor: Corazón Turco

Calinos Entertainment’ın Türk dizilerine özel kanalı ABD’de İspanyolca konuşan topluluğa hitap edecek.

Corazón Turco’da yayınlanacak diziler arasında Kiraz Mevsimi de var.

Televizyon dünyasından haberler veren ranini.tv’de yayınlanan habere göre, ‘Corazón Turco’ (Türk kalbi) adlı kanal internet televizyonu hizmeti veren Pluto TV işbirliği ile hayata geçecek.

Calinos Entertainment adına TVNews’e konuşan Goryana Vasileva, ‘Türk dizileri bir süredir dünyanın her yerindeki izleyicide yankı uyandırdığını’ belirtiyor: “ABD’deki İspanyolca konuşan topluluğa kataloğumuzdaki en iyi başlıklardan bazılarına erişim sağlayarak Pluto TV ile işbirliği yapmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Bu girişimin ABD’deki Türkçe içeriğin varlığını daha da güçlendireceğinden eminiz” dedi.