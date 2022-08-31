Turistlere özel İstanbulkart dönemi başlıyor

İstanbul’a gelen turistler için hayata geçirilen İstanbul City Card, iki farklı hizmet seçeneğiyle yarından itibaren (1 Eylül) satışa sunulacak.

Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kenti turizmin başkenti yapma vizyonuyla başlatılan proje kapsamında yabancı misafirlerin İstanbul’u gezmesi, bir noktasından diğerine gitmesinin kolaylaştırılacağını açıkladı.

Ziyaretçiler için yönlendirici bir rota ve rehber kitiyle sunulacak kart, altı farklı tasarımıyla bir anı kartı niteliğini de taşıyacak.

Hop on-Hop off ve ulaşım seçenekleri

Kartta 1 ila 15 günlük sınırsız ulaşım hakkı ve turistik otobüs turu seçeneği bulunacak. Kartların temin edilebileceği biletmatikler, turistlerin yoğun olduğu 30’dan fazla noktada yer alacak.

İstanbul City Card sahipleri, seçeneklerden ilki olan ‘Hop on-Hop off’ hizmetinde İBB’ye ait çift katlı otobüslerle İstanbul’un en çok ziyaret edilen yerlerini gezebilecek. İstedikleri noktada inerek bir sonraki durakta yeni gelen ringle 24 saat boyunca yolculuğuna devam edebilecek.

Müzelere giriş

Diğer seçenekte, tercih edilen gün sayısına göre İstanbul içi toplu ulaşımda sınırsız geçiş hakkı sağlanacak. Turistik karta hizmetlerden istenilen seçenekler yüklenebilecek, ring seferinin yanında süreli abonman da alınabilecek.

İstanbul City Card’a, yakın zamanda Kültür AŞ.’ye bağlı müzelere giriş ve Şehir Hatları ile Boğaz turu gibi imkanlar eklenecek.