İstanbulkart’ta ‘kişiselleştirme’ dönemi: Uymayanlar kullanamayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulkart sahiplerinin artık kartlarının kendilerine özel olacağını açıkladı. Kişiselleşmeyen kartların artık kullanılamayacağı, ‘milli ve dini bayramlarda‘ ücretsiz kullanım hakkı için de İstanbulkart’ın kişiselleştirilmesi gerektiği bildirildi. Açıklamaya göre; kişiselleştirmede son tarih 31 Aralık 2022.

Fotoğraf: İBB

UKOME kararı doğrultusunda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibarıyla özel günlerde sunulan ücretsiz geçiş hakkından yalnızca kişiselleştirilmiş kart sahipleri faydalanabilecek. Bu uygulamayla yılbaşından sonra turistler ve yabancı uyruklu kullanıcılar, artık ‘milli ve dini bayramlarda’ ulaşımı ücretsiz kullanamayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BELBİM AŞ Genel Müdürü Nihat Narin, kişiselleşmeyen kartların artık kullanılamayacağını bildirdi. İstanbulkartların her birinin kişiye özel olacağını söyleyen Narin, şöyle konuştu: “Bu sayede kullanıcıların bakiyelerini koruma altına alacağız. Siz kredi kartınızı kaybettiğinizde ne yapıyorsunuz? Hemen bankayı arıyorsunuz ve engelliyorsunuz. Şimdi İstanbulkart’ta böyle bir olay yaşadığınızda rahatlıkla 153’ü arayarak oradaki bakiyenizi güvence altına alabilirsiniz. Kartınızı kişiselleştirirseniz, özel günlerde ulaşımı bedavaya alabilirsiniz. Plajlara, müzelere gitmek gibi birtakım kampanyalarımızdan faydalanabilirsiniz.”

Kartını kişiselleştirmek isteyen yurttaşlar İstanbulkart’ın mobil uygulamasından, www.bireysel.istanbulkart.istanbul ve www.kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adreslerinden gerekli bilgileri doldurularak ya da 153’ü arayarak işlemlerini gerçekleştirebilecek.

18 Temmuz’dan sonra satın alınan kartlar kişiselleştirildiği takdirde ilk geçiş ödemesinden sonra 7,67 lira iade edilecek. 1 Eylül’de başlayacak kampanya ile daha önce market alışverişini İstanbulkart ile yapmamış olan kullanıcılara 150 liralık market alışverişlerinin 30 lirası iade edilecek.

Starbucks mobil hesabına İstanbulkart’ı ile 50 lira yükleyen kullanıcılara 10 lira nakit iadesi olacak. BELTUR’da da kendisine özel İstanbulkart’ı ile ödeme yapan kullanıcıların ödeme yaptıkları tutarın yüzde 10’u iade edilecek.