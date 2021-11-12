Turist çift gazeteci Mine Kırıkkanat’a saldırdı

Gazeteci Mine Kırıkkanat İstanbul’un Kadıköy ilçesinde tartıştığı turist çiftin saldırısına uğradı.
Dün saat 16:00 sıralarında Kırıkkanat ile bebek arabasıyla önünde ilerleyen Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu çift arasında tartışma çıktı.
Kaldırımda ilerleyemediği için tepki gösterdiği iddia edilen Kırıkkanat’a önce kadın turist saldırdı. Kadın turistin tartakladığı Kırıkkanat’a erkek turist de tokat attı. Araya çevredekiler girerek yatıştırmaya çalıştı.
Yüzünden yaralanan Mine Kırıkkanat, İskele Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu. Kırıkkanat, polis eşliğinde Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne giderek darp raporu aldı.