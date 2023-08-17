Tur atlayan Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde rakipleri belli oldu.

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Türkiye’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki temsilcileri Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe 3’üncü eleme turunda rakiplerini elemeyi başararak Avrupa’daki yollarına devam etti.

Adana Demirspor, ilk maçta 5-1 mağlup ettiği Osijek’e rövanşta 3-2 yenilse de play-off’a yükseldi. Adana Demirspor’un bu turdaki rakibi Belçika ekibi Genk oldu.

Netfçi’yi 3-1 ve 2-1 mağlup ederek turu geçen Beşiktaş’sa Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’le eşleşti.

Slovenya ekibi Maribor’u 3-1 ve 3-0’lık skorlarla eleyen Fenerbahçe de play-off turunda Hollanda ekibi Twente’nin rakibi oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde play-off turu maçları 24 ve 31 Ağustos tarihlerinde oynanacak.