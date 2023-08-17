Tur atlayan Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde rakipleri belli oldu.
Türkiye’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki temsilcileri Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe 3’üncü eleme turunda rakiplerini elemeyi başararak Avrupa’daki yollarına devam etti.
Adana Demirspor, ilk maçta 5-1 mağlup ettiği Osijek’e rövanşta 3-2 yenilse de play-off’a yükseldi. Adana Demirspor’un bu turdaki rakibi Belçika ekibi Genk oldu.
Netfçi’yi 3-1 ve 2-1 mağlup ederek turu geçen Beşiktaş’sa Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’le eşleşti.
Slovenya ekibi Maribor’u 3-1 ve 3-0’lık skorlarla eleyen Fenerbahçe de play-off turunda Hollanda ekibi Twente’nin rakibi oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde play-off turu maçları 24 ve 31 Ağustos tarihlerinde oynanacak.