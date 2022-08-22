Tüpraş rafinerisinde arıza: 110 milyon dolarlık kayıp bekleniyor

Tüpraş, İzmit rafinerisindeki üretim ünitelerinden birini arıza diğerini de bakım nedeniyle dört hafta durduracak. Üretim azalışına bağlı olarak 110 milyon dolar faiz, amortisman, vergi öncesi kâr (FAVÖK) kaybı söz konusu olabilir.

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Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamaya göre arızanın giderilmesi için fuel oil dönüşüm tesisleri hydrocracker ünitesinde 19 Ağustos-15 Eylül arasında üretime ara verilecek ve planlı bakım yapılacak.

Coker ünitesinde üretime, hydrocracker ünitesindeki duruşun ilk iki haftasının ardından ara verilecek.

Üretimdeki duruşu ithalatla karşılamayı planladığını belirten Tüpraş, toplam satış hacmine önemli bir etki beklemediğini, dizel üretime tam kapasiteyle devam edileceğini belirtti.

Şirketin KAP’a bu sabah gönderdiği açıklamaya göre üretim azalışına bağlı olarak 110 milyon dolar faiz, amortisman, vergi öncesi kâr (FAVÖK) kaybı söz konusu olabilecek.