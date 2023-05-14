Tunceli’de zafer Yeşil Sol Parti’nin

Son açıklanan verilere göre Tunceli’nin tek vekili Yeşil Sol Parti’den Ayten Kordu oldu.

YSP adayı Kordu (solda), CHP adayı Hüsniye Karakoyun’la. Fotoğraf: Rudaw

Tunceli’de 2018 seçimlerinde HDP yüzde 51 oyla, CHP yüzde 26 oyla birer vekil çıkarmıştı. Kentte bu sene vekil sayısı bire indirildi.

Saat 21:10 itibariyle kentte açılan sandık oranı yüzde 80’e dayanırken, kazanan YSP adayı Ayten Kordu oldu. Buna göre Yeşil Sol Parti yüzde 42,26, CHP’yse yüzde 31,82 oy oranına sahip. AKP’yse yüzde 13,17 seviyesinde.

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Kentte millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranıysa yüzde 78. Kılıçdaroğlu, Tunceli doğumlu.