Tunceli’de yangın: Bölgede güvenlik şeridi oluşturuldu

Tunceli’nin Ovacık ilçesindeki ormanlık bölgede yangın çıktı.

Fotoğraf: Tunceli Valiliği

AA’nın haberine göre alevlerin geniş alana yayılmaması için iş makineleri desteğiyle güvenlik şeridi oluşturuldu.

Valiliğin açıklamasında, dün saat 16.00’da Aşağıtorunoba köyü civarında yangın çıktığı hatırlatıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: “Örtü yangınına ekiplerimizce yapılan müdahale çalışmaları neticesinde yangın çevresi, iş makinesiyle şerit açılarak tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarımız devam etmektedir.”