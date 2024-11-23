Tunceli’de ‘kayyım’ protestoları: Suç işliyorsunuz

CHP ve DEM Parti, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyım atanmasını protesto ediyor: “Belediyeler halkındır.”

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DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’e ‘terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla altı yıl üçer ay hapis cezası verilmişti.

Dün Konak’ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Sarıgül’ün yerineyse Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen ‘kayyım’ olarak atandı.

Sabah Tunceli Belediyesi’nin girişi beton bariyerlerle kapatıldı.

Dersim ve Ovacık’a atanan kayyımlar da belediyedeki başkanlık makamı odasında fotoğraf çektirdi.

Kayyımlara karşı yurttaşların protestosuysa devam ediyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP’li vekiller Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Aliye Timisi Ersever’le EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca ve beraberindekiler bugün Tunceli’de.

Mezopotamya Ajansı‘nın haberine göre DEM Partililer Sanat Sokağı’nda Seyit Rıza Meydanı’na “Kayyım Dersim’den defol” sloganlarıyla yürüyüş yaptı.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Ovacık Belediyesi önüne giden Tanrıkulu burada polisle konuştu: “Sizden isteğimiz Ovacık halkı adına bu barikatları kaldırmanız. Belediye önünde açıklama yapacağız. Biz buradayız belki birkaç güne ayrılacağız ama bu barikatlar biz gitmeden kaldırılsın.”

‘Bu belediye sizindir’

Tanrıkulu belediye önündeyse şu açıklamayı yaptı:

“Son derece üzgünüz. ‘Hepimize geçmiş olsun’ demiyorum çünkü bu bizim kabul edeceğimiz bir uygulama değil. Bunun bilinmesini isteriz.

Kayyım uygulaması halkın iradesinin gaspıdır. Kayyım uygulaması demokrasiye karşı darbedir. Kayyım uygulaması seçme ve seçilme hakkının da açıkça halkın elinden alınmasıdır.

Bu belediye sizindir, Ovacık halkınındır. Ovacık halkının sandıkta tecelli eden iradesinindir. Dün bir kararnameyle ortaya konan karar bir kez daha ifade ediyorum elimizin tersiyle ittiğimiz, yarın öbür gün sandıkta yırtıp atacağımız bir karar olacak.“

‘Örgüt üyesiysem vali neden benimle oturdu?’

Ardından görevden alınan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül söz aldı:

“Arkamızda gördüğünüz şu belediye Türkiye’nin en pırıl pırıl belediyesi. Kurulduğu günden bugüne kadar hiç borçlanmamış. Sebebiyse kendi evimiz gibi koruyup bir kuruşunu israf etmediğimiz için. Belki yarın gelecekler birçok saçmalık ortaya atacaklar. Borçtan söz edecekler. Bunların yalan olduğunu bilmenizi istiyorum.

Bundan 12 yıl önce beni seçtiniz ki zor gününüzde yanınızda olayım. Ben sizin cenazenize geldim, düğününüze geldim. Bunu doğayı zehirlemek isteyen rüşvetçi çeteden korumaya çalıştım. Ben 12 yıldır bir örgüt üyesiysem vali neden benimle oturdu? Devlet erkanı neden benimle bu işleri yaptı? Bu polis arkadaşlar çocuklarını eşlerini neden bizlere teslim ettiler?

Bir yandan bastılar düğmeye, CHP ve Ovacık’ı aynı anda cezalandırıp kulağa hoş gelen ‘Kayyım atandı’ cümlesini CHP için de meşrulaştırmak için böyle bir çaba içine girdiler. Çünkü artık o bloku yenemiyorlar. Neden bize ders vermeye çalışıyorsunuz?

Bu barikatlar halkı kin ve nefrete sürüklüyor. Suç işliyorsunuz. Arkamdaki kişi sadece bir hırsızdır. Bana ve bu halka ait olanı çalmıştır. Kim oluyor ki bu halka ait olan belediyeyi sömürmeye çalışıyor. Bizim itirazımız buna. Savcının emriyle kaldırdığımız bir cenazeyi bile suç unsuru haline getiriyorlar. Götür kendin kaldır o zaman. Rica ediyorsun ‘Bölgeye giremiyoruz destek ver’ diyorsun. Halkı kin ve nefrete sürüklüyorsunuz, bu tavrınızdan vazgeçin.”

CHP heyeti, kayyum atanan Ovacık Belediyesi'nde / Tunceli #Canlı https://t.co/yM3BPFd8gD — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) November 23, 2024



