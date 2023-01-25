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Yaramazlara biraz batar!

Tunceli’de avcılar koruma altındaki yaban keçisini öldürdü

Tunceli’de nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçisi, avcılarca vurularak öldürüldü. Milli parklar ekipleri ile jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

Fotoğraf: AA

Yaban keçileri, Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleşmesi (BERN) listesinde ‘neredeyse tehdit altında’ statüsünde bulunuyor.


DHA’nın haberine göre keçi, Pülümür ilçesi kırsal Hasangazi Köyü yakınlarındaki Karor Deresi yakınında vurulmuş halde bulundu.

Yol kenarında hareketsiz şekilde yatan keçiyi gören doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz’ün ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, öldürülmesi halinde 250 bin TL para cezasının olan keçinin vurulması ile ilgili inceleme başlattı.

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