Tunca Bengin: Sadece aşılananların artan sayısına bakıp da umutlanmak anlamsız

Koronavirüse karşı en etkin yöntem aşı ve bizim ülkemizde yeterince var. Her yetkili de aşı olun diyor. Ancak hem önemli bir çoğunluğun hâlâ aşı olmamakta direnmesi hem de her gün bağışıklığını kaybeden insan sayısının aşılanan sayısından fazla olması nedeniyle kitlesel bağışıklığa ulaşma anlamında ciddi sıkıntı var. Yani biz normalde yüzde 70-80 aşılama oranına ulaşalım diye çabalarken tam tersine bağışıklığını kaybeden sayısının çok daha altında aşı yapıldığı için aşıyla korunan insan sayısı her gün biraz daha azalıyor. Dolayısıyla, yüzde 70-80’lere varmayı bırakın, her gün biraz daha geriye doğru gidiş de söz konusu. O nedenle, sadece aşılananların artan sayısına bakıp da umutlanmak anlamsız. Nitekim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Tablodaki aşı oranları bizi yanıltmamalı, 84 milyon içindeki karşılıklarını dikkate almalıyız. Bir doz aşı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67.2’dir. İki doz aşı olanların oranı ise sadece yüzde 59. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde 70’in üzerine çıkarılması gereklidir” diye uyardı. Kaldı ki bu oranlar içinde bağışıklığını kaybetmiş olanlar var mı ya da ne kadarı gibi kafa karıştıran sorular da var.
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