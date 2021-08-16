Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tunca Bengin: İstanbul’daki olası binlerce yangına hazırlıklı mıyız?

Çünkü korkulan İstanbul depreminin kış aylarında akşam saatlerinde olması halinde yaklaşık 2 bine yakın büyük yangın meydana geleceği bunların yüzde 20’sinin ise atölye, fabrika ve endüstriyel tesislerde yaşanacağı tahmin ediliyor. Bu durumda da akla gelen soru şu:

İstanbul’daki olası bu binlerce yangına karşı hazırlıklı mıyız? Hem donanım hem yeterli personel açısından. Mesela uçak, helikopter filosunu geçtik her yerde, her köşede en azından hidrant sistemi ve yeterince su beslemesi var mı? Yoksa belirli bir noktaya itfaiye ulaştıktan sonra su yok, ya da bitti gidin getirin demekle alevler sönmez…Dahası oluşacak kaosa ya da organizasyon karışıklığına karşı ne gibi önlemler alındı. Evet bir şeyler söyleniyor ve tatbikat havasında bir şeyler yapılıyor ama daha çok “mış” havasında, dahası bugüne kadarki en küçük bir olayda dahi yaşanan karmaşa ve yetersizlikler de malum. Dolayısıyla “yaşananlardan ders aldık, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” gibisinden sözler falan hep hikâye…


Tunca Bengin’in yazısı

SON HABERLER

CHP’li Kaboğlu’ndan ‘Türkiye yasası’ teklifi: Yıkımın önüne geçmek mümkün

Geçtiğimiz haftalarda orman yangınlarıyla boğuşan Türkiye şimdi de sel felaketi ile karşı karşıya. Art arda gelen felaketlerle hayatını kaybeden yurttaşlar ve canlılar oldu. Bunun yanı sıra Türkiye’nin felaketlere hazır olmadığı, vatandaşların yangın ve sellerde kendi başlarına verdiği mücadelelerin kameralara yansımasıyla da çok net bir şekilde de gözler önüne serildi.

Aşıda patent tartışmaları: Dünya, pandemiyi geride bırakabilecek mi?

Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 363 bini geçti. Pandemiyle geçen bir buçuk senenin ardından insanlığın elinde artık aşılar da var. Ancak aşıların adil paylaşımı ve patent meselesi tartışma konusu. Konuyu akademisyen Gökçe Başbuğ’a sorduk.