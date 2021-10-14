Tunca Bengin: Bunlar Türkiye’ye yönelik yeni bir göç dalgası olasılığı anlamına geliyor

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarıyla Suriye’nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgelere terör örgütü YPG/PKK’nın artan saldırıları nedeniyle yeni bir harekât olasılığı, hatta sinyalleri konuşulurken İdlib’de de durum hiç iç açıcı değil. Orada da kısa süre önce Soçi’de gerçekleşen görüşmeye rağmen Rusya destekli Esad güçlerinin sivil halka yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Hatta yeni bir kimyasal saldırı hazırlığı iddiaları dahi söz konusu. Tabii bunlar da Türkiye’ye yönelik yeni bir göç dalgası olasılığı anlamına geliyor. Bu arada bölge genelinde YPG/PKK hareketliliğinin yanı sıra, uyuyan DAEŞ hücrelerinin uyandırıldığına dönük istihbari bilgi ve veriler de var. Yani sadece bir taraftan değil ABD, Rusya ve rejim hep beraber Suriye’nin kuzeyinde hem İdlib meselesini hem de Türkiye’nin kontrolündeki güvenli bölgelerdeki düzeni, istikrarı bozmaya yönelik faaliyet içindeler şu anda.
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İnkarcılık
Bir toplumun kurumlarında bozulma ve çöküş, oldukça uzun bir süreçtir. Bu süreçte en öne çıkan unsur, egemen grup tarafından hem yapısal hem idari hem de işlevsel hataların sürekli ve yaygın olarak inkâr edilmesidir.
En çok kitap okuyan ülkeler: Hindistan zirvede, Türkiye ilk 10’da yok
Britanya merkezli Global English Editing verilerine göre dünyada en çok kitap okuyan ülke Hindistan.
Türkiye ise haftalık kitap okumaya ayırdığı 5 saat 54 dakikalık süreylelistenin 18’inci sırasında.
Eski TÜGVA yöneticisi: Özellikle Adalet Bakanlığı’na yerleşiyorlar
Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) ‘torpil listesi’ne dair Twitter’da paylaşılan belgelerle ilgili konuşan eski vakıf yöneticisi Tamer Özsoy, vakfın il binalarını belediyelerden bedelsiz olarak tahsis ettiğini, özellikle Adalet Bakanlığı’nda kadrolaştığını, bekçi alımlarında ciddi bir rol oynadığını söyledi.
Bilal Erdoğan’dan TÜGVA açıklaması: Uğraşanlar kıskançlıktan çatlasın
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, yönetim kurulunda olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’yla (TÜGVA) ilgili konuştu. TÜGVA’lı öğrencilere seslenen Bilal Erdoğan, “Kıskanıyorlar değil mi? O zaman daha da başarılı olun. Onlar da kıskançlıktan çatlasın” dedi.
İBB sözcüsü: TÜGVA yöneticilerinin İBB’de işe alındığını da tespit ettik
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, “Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yöneticilerinin İBB’de işe alındığını da tespit ettik” dedi.