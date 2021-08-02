Tunca Bengin: Bir ayda dördüncü dalganın zamanını ve olası kapanmayı konuşmaya başladık

Çünkü vaka sayılarındaki artış ve endişe verici tırmanış ivmesi ortada… Virüs yalan, yanlış bahanelere takılmıyor, doğrudan hasta yapıyor, öldürüyor. Daha Temmuz başında açılma, normale dönme sevinci yaşarken bir ayda dördüncü dalganın zamanı ve olası kapanma ya da kısıtlamaları konuşmaya başladık. O nedenle aşı olmama inadına bir anlamda akıl tutulması da denilebilir çünkü dünya aşı peşinde koşarken biz elimizde yeterince belki de fazla olmasına rağmen anlamsız bir direniş içindeyiz. Kim bilir bu da belki aslında klinik bir vakadır.

Tunca Bengin’in yazısı