Tunca Bengin: Bir ayda dördüncü dalganın zamanını ve olası kapanmayı konuşmaya başladık

Çünkü vaka sayılarındaki artış ve endişe verici tırmanış ivmesi ortada… Virüs yalan, yanlış bahanelere takılmıyor, doğrudan hasta yapıyor, öldürüyor. Daha Temmuz başında açılma, normale dönme sevinci yaşarken bir ayda dördüncü dalganın zamanı ve olası kapanma ya da kısıtlamaları konuşmaya başladık. O nedenle aşı olmama inadına bir anlamda akıl tutulması da denilebilir çünkü dünya aşı peşinde koşarken biz elimizde yeterince belki de fazla olmasına rağmen anlamsız bir direniş içindeyiz. Kim bilir bu da belki aslında klinik bir vakadır.
SON HABERLER
Yangınlarda son durum: 129 yangından 122’si kontrol altında
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz’dan bu yana çıkan 112 orman yangının 107’sinin kontrol altına alındığını duyurdu.
Çaresizlik öfkesi
Çok değil, birkaç ay önce Marmara Denizi’ndeki deniz salyalarını gördüğümüzde yaşadığımız o derin hüzün ve yas duygusu, bu kez orman yangınlarıyla alevlendi. Meğerse yaşadığımız o ‘tarif edilemeyen kayıp duygusu’ ve ‘geri dönüşümü olmayan bir kaybın yasını tutma’nın bir adı varmış; Solastalji…
Sığınmacılarla ‘Papaz Kaçtı’ oyunu
Sığınmacıların AB ile krizlerimizde muhataplarımızı sıkıştıracak bir koz değil, titizlikle yönetilmesi gereken ağır bir sorun olduğunu anlamış olmalıyız. Uzun süre gündemde kalmasını beklediğim bu meselenin toplumdaki aşırı akımları beslemeyeceğini, insani tarafımızın endişelerimizin tetiklediği dışlayıcı ruh haline baskın geleceğini umuyorum.
Demirtaş: Katliamın nedeni hükümetin ayırımcı politikaları, hedef gösteren dilidir
Konya’nın Meram ilçesinde, aynı aileden yedi kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili konuşan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Maalesef ki bu katliam, gerilim ve çatışmaların esas nedeni hükümetin ayırımcı politikaları, hedef gösteren dili ve bundan cesaret alan devlet içi-dışı çetelerin kirli hesaplarıdır” dedi.
Muhalefet ret oyu vermemiş: Orman ve kıyıların yağmalanmasının önü açıldı
17 Temmuz’da Meclis’ten geçen ‘Turizmi Teşvik Kanunu’ ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ oylamasına muhalefet partilerinden çoğu isimin katılmadığı ortaya çıktı. Kanun ile orman ve kıyıların yağmalanmasının önünü açılıyor. Muhalefet partileri kanunu sosyal medyada üst perdeden eleştirse de Meclis’teki açık oylama tutanaklarına göre kanuna karşı ret oyu verilmediği görülüyor.