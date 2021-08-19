Tunca Bengin: Bu sözler tam anlamıyla aciziyet niteliğinde

Ama yıllar sonra tarihsel gerçeklik bir kez daha tecelli etti ve ABD’nin asla kurtarıcı falan olmadığı çok net ortaya çıktı. Hatta terör bahanesiyle çöktüğü Afganistan’da 1. Taliban dönemini bitiren ABD tam 20 yıl sonra ülkenin yönetimini yine onlara teslim ederek ülkeyi daha da karmaşıklaştırdı. Hem de Başkan Joe Biden’ın “Afganistan ordusunun bile savaşmadığı, siyasilerinin kaçtığı bir ortamda ABD askerini feda etmem” sözleriyle tüm sorumluluğu Afgan yönetimi ve güvenlik güçlerine yükleyerek. Bu sözler ABD halkına ve dünya kamuoyuna damardan dokunma açısından etkileyici ancak bir o kadar da süper güç ABD’nin kendi yetiştirdiği ordunun yapısından bihaber olduğunu da ortaya koyan, tam anlamıyla bir aciziyet niteliğinde. Çünkü her yerde kulağı olan, herkesi dinleyen, yönlendiren ABD milyarlarca dolar harcayarak eğittiği adamların tüyeceğini nedense kestiremiyor! Hatta ülkedeki olayların gelişme hızı ve zamanlamasını da… Yani “Taliban’ı durdurmak Afgan ordusunun işiydi, yapamadı” demek kolay ama bu ABD’nin sorumluluğu yok anlamına gelmiyor. Hele de bundan sonra hem Afganistan’da yaşanacaklar hem de tüm dünyayı etkileyecek göç ya da terör gibi diğer olası tehditler dikkate alındığında. Ki bunun işaretleri de fazlasıyla var.
SON HABERLER
49’uncu İstanbul Müzik Festivali başlıyor: Kaçırılmayacak 10 konser
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 49. İstanbul Müzik Festivali, 18 Ağustos – 16 Eylül tarihleri arasında, ‘Başka Bir Dünya Mümkün’ temasıyla gerçekleştirilecek.
Anket: Kırsalda en önemli üçüncü geçim kaynağı sosyal yardımlar
Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması’na göre, sosyal yardımlar yüzde 20.5’le emekli maaşlarıyla birlikte kırsal bölgede yaşayan insanların en büyük üçüncü geçim kaynağı.
Beraat ettirdiği sanıkla görüntülenen hakim açığa alındı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, davasına baktığı iş insanıyla aynı masada yemek yediği görüntüleri basına yansıyan Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanını açığa aldı.
Prof. Ceyhan’dan Nagehan Alçı’ya bir yanıt daha
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile Habertürk yazarı Nagehan Alçı arasındaki tartışma sürüyor. Prof. Dr. Ceyhan kendisinin demans yaşadığını savunan Alçı’ya seslendi: Bir hekime sakın bunak falan demeyin, kendinizle ilgili öyle yorumlar işitirsiniz ki altından kalkamazsınız.
Delta kıskacında okullar yeniden açılırken: Neler öğrendik ve neler yapılabilir?
Çocukların bir an önce okullarına dönmesi ve okulların kapatılmasına toplumsal önlemler içinde en son başvurulması gerektiği konusunda genel bir fikir birliği var. Sürecin nasıl işleyeceğinin kamuoyunda özenli şekilde tartışılması ve sağlıklı bir görüş alışverişi ortamının oluşturulabilmesi gerekiyor.