Tüm dünya inanmıştı: İsveç’te ‘seks şampiyonası’ düzenlenmiyor

İsveç’in seksi bir spor olarak tanıdığı ve ‘Avrupa Seks Şampiyonası’ adında bir yarışma düzenleneceği iddiaları yayıldı.

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Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesapları günlerdir ‘İsveç’in seksi bir spor olarak ilan ettiği ve turnuva düzenleyeceğine’ dair iddiayla çalkalanıyor.

Hindistan merkezli The Times of India’nın “İsveç yakında Avrupa Seks Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak” başlığıyla duyurduğu haberde, İsveç’in seksi resmi bir spor olarak kabul ettiği ve bu konuda kimin en iyi olduğunu belirlemek için yarışmacıların altı saate kadar süren günlük ilişkilere gireceği bir turnuvaya ev sahipliği yapacağı ileri sürüldü.

Yarışmanın başlayacağı tarih ve düzenleneceği kent bile belli olmuştu. 8 Haziran’da Göteborg kentinde başlaması planlanan turnuvaya dair haberlere Pakistan ve Yunanistan merkezli medya kuruluşları da yer verdi.

Bir Yunan haber sitesi turnuvaya Yunan yarışmacıların da katılacağından bahsederken, popüler Alman medya kuruluşu RTL, yarışmayla ilgili haberinde kullanıcılara “Seksin bir spor olarak kabul edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?” başlıklı anket düzenledi.

Türkiye’deyse geniş yer bulan konu hakkında son olarak bugün ‘katılımcı listeleri’ne dair haberler yayınlanmıştı.

‘İsveç’i karalamayı amaçlayan yanlış bilgi‘

Turnuvaya ilişkin haberler sosyal medyada hızla yayılmaya devam ederken tüm bunların ‘sahte’ olduğu ortaya çıktı.

İsveç Spor Konfederasyonu sözcüsü Anna Setzman DW‘ye yazılı açıklamasında iddiaları “Bütün bilgiler yanlış” diyerek yalanladı:

“Şu anda bazı uluslararası medyada İsveç ve İsveç sporları hakkında yanlış bilgiler yayılıyor. Bu, İsveç sporunu ve İsveç’i karalamayı amaçlayan yanlış bir bilgidir.”

‘Striptiz kulübü sahibi yaydı’

İsveç‘in önde gelen gazetelerinden Göteborgs-Posten, tüm bu dramın arkasında ‘Dragan Bratic’ adlı bir İsveçlinin olduğunu yazdı.

Striptiz kulübü sahibi olan Bratic’in bir ‘Seks Federasyonu’ kurduğu ve federasyonun İsveç Spor Konfederasyonu’nda yer alması için başvuru yaptığı belirtildi.

Ancak Setzman, bir ‘seks federasyonu’ olduğunu iddia eden ve üyelik başvurusunda bulunan bir kişi olduğunu ancak başvurunun Mayıs ayında reddedildiğini söyledi.

Öte yandan CNBC’yle ilişkili bir başka önde gelen Hint medya kuruluşu, etkinliğe nasıl katılınacağına dair bir e-posta adresinin de yer aldığı ‘ayrıntılar’ yayınladı.