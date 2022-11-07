Tüketicilere en ucuz finansman kredi kartından

Merkez Bankası’nın faiz indirimleri, asıl etkini aylık faizi yüzde 1,5’e kadar düşen kredi kartı işlemlerinde gösterdi.

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Merkez Bankası’nın son üç ayda politika faizinde yaptığı 350 baz puanlık faiz indirimi sonrası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak referans faiz oranı da geriledi.

Dünya’dan Şebnem Turhan’ın haberine göre ekim toplantısındaki 150 baz puanlık indirim sonrası Merkez Bankası referans faiz oranı yüzde 0,95’e indi. Bu referans faiz oranına göre kredi kartı işlemlerindeki ve gecikme faizi oranları da yeniden belirlendi. Böylelikle 1 Kasım’dan geçerli olmak üzere kredi kartı işlemlerindeki azami faiz oranı yüzde 1,5’e gecikme faizi oranı da yüzde 1,83’e düştü. Kasım 2020’den bu yana kredi kartı işlemlerindeki faiz oranı ilk kez bu seviyeye inerken ihtiyaç kredi faizinin geldiği yıllık yüzde 30,88’lik oran göz önüne alındığında tüketicilerin ihtiyaçlarını kredi kartından finansmanı daha avantajlı konuma geldi.

Bireysel kredi kartı harcamaları 363,9 milyar lira

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık verilerine göre 28 Ekim itibariyle tüketiciler de kredi kartı harcamalarına hız verdi. Sektörde toplam kredi kartı harcamaları 363 milyar 893 milyon liraya ulaşarak tarihi en yüksek seviyesini gördü.