Tüketici konfederasyonu, maketten satılan konuta iskan zorunluluğu istiyor

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, maketten satılan konutlar için iskan zorunluluğu istedi.

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Tüketicinin korunmasına yönelik kanunda yapılacak değişikliklerin görüşmeleri Meclis’te halen devam ediyor.

Teklifte maketten konut satışıyla ilgili bazı düzenlemeler de var.

Buna göre büyük ölçekli konut projelerinde teslim süresi 36 aydan 48 aya çıkarılacak. Firmalar, büyük inşaatların tamamlanmasının çok uzun süreler alabildiği için 36 aylık süreye itiraz ediyordu.

Ayrıca teslim edilmeyen her konut için firmalara 70 bin lira idari para cezası uygulanması planlanıyor.

Tüketici konfederasyonuna göreyse düzenlemeler yetersiz.

Başkan Ağaoğlu’nun değerlendirmeleri şöyle: “​​​​​​​Yeni tüketici kanun teklifinde satılan konut için iskan belgesi alınması hususunda açıklık yok. Yeni düzenlemeyle 48 ayda teslim şartı gelirken o maddeye ‘iskanlı teslim’ şartı eklenmeli. Kimse iskan belgesi olmayan yapı için ‘Konut sattım’ diyemez. Yapı, usulüne uygun yapılmazsa iskan verilemez. Ve yetkili merciler gerekirse o yapıyı yıkabilir.”

Mevcut kanunda maketten konut satışlarında, satıcı firmanın tamamlama sigortası yaptırması ya da bir teminat göstermesi de zorunlu. Ancak şu an bu kurala da pek uyulmadığı yönünde şikayetler var.

Gayrimenkul şirketi yöneticisi Muhammet Dinç’e göre de kanun teklifindeki 70 bin liralık ceza hayli yetersiz.

Dinç’in görüşleri şöyle: Teslim edilmeyen her konut için yapımcı firmaya uygulanacak 70 bin lira idari para cezasının konut fiyatlarını göz önüne aldığımızda sembolik olduğunu söyleyebiliriz.“