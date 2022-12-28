TÜİK’ten iç göç raporu: Daha iyi konutta yaşamak için gittiler

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) raporuna göre Türkiye’de geçen yıl 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında göç ederken, eğitimden sonra en önemli göç nedeni ‘daha iyi konut ve yaşam koşulları’ oldu.

TÜİK’in yayımladığı istatiğe göre ‘daha iyi konut ve yaşam koşulları’ eğitimden sonra en önemli göç nedenleri

TÜİK, ‘2021 Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması’nın sonuçlarıyla ilk kez yayımlanan ülke içi göç etme nedeni bilgilerini içeren ‘İç Göç İstatistikleri’ni yayımladı.

Buna göre Türkiye’de geçen yıl 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,5’ini erkekler, yüzde 52,5’ini ise kadınlar oluşturdu.

İstanbul hem en çok göç eden hem alan il

Türkiye’de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında, İstanbul 385 bin 328 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul’u sırasıyla 197 bin 702 kişi ile Ankara ve 131 bin 394 kişi ile İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 4 bin 750 kişi ile Ardahan, 7 bin 54 kişi ile Tunceli ve 7 bin 474 kişi ile Kilis oldu.

En çok göç alan iller olan İstanbul, Ankara ve İzmir’in aynı zamanda en çok göç veren iller olduğu görüldü. İlk sırada 408 bin 165 kişi ile İstanbul en çok göç veren il olurken; onu 165 bin 604 kişi ile Ankara ve 109 bin 470 kişi ile İzmir takip etti. En az göç veren iller ise sırasıyla 6 bin 382 kişi ile Bayburt, 6 bin 445 kişi ile Ardahan ve 6 bin 517 kişi ile Tunceli oldu.

En çok 20-24 yaş grubu göç etti

2021 yılında en fazla göç hareketliliği, 731 bin 284 kişiyle 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin yüzde 41,6’sını erkekler, yüzde 58,4’ünü ise kadınlar oluşturdu.

Eğitim ve daha iyi yaşam koşulları göç nedeni

İller arası göç eden 2 milyon 777 bin 797 kişiden 686 bin 973’ü eğitim nedeniyle göç etti. Diğer göç etme nedenleri incelendiğinde, 570 bin 224 kişinin hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ettiği, 429 bin 752 kişinin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği görüldü.

Türkiye’de 2021 yılında cinsiyete göre göç etme nedeni incelendiğinde, hem erkeklerde hem de kadınlarda en çok eğitim sebebiyle göç hareketliliğinin yaşandığı görüldü. Erkeklerde 274 bin 273 kişi, kadınlarda ise 412 bin 700 kişi eğitim nedeniyle göç etti. Yine her iki cinsiyette de sırasıyla hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ile daha iyi konut ve yaşam koşulları eğitimden sonra en önemli göç nedenleri oldu.