TÜİK’in enflasyon verilerine yarım saat ulaşılamadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonu açıklasa da ‘teknik bir hata’ nedeniyle verilerin detaylarına yaklaşık yarım saat ulaşılamadı.
Normal koşullarda saat 10:00’da açıklanması gereken veriye 10:30’da ulaşılabildi.
Bu durum sosyal medyada verilerin hatalı yayımlanmış olabileceğine yoruldu.
Diğer yandan bültende yer alması gereken grafiklerin de bir süre yüklenemediği görüldü. Grafiklere ait bölümler ‘yükleniyor’ ibaresiyle yayımlandı.
Enflasyon ocakta yıllık yüzde 57,68, aylık olarak ise yüzde 6,65 yükseldi. Beklenti yıllık enflasyonun yüzde 53,2 gelmesi yönündeydi.