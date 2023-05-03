TÜİK’e göre konut fiyatları düştü: 49 aydır artıyordu

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre (TÜİK), konut fiyatlarında 49 aylık artış serisi sona erdi.

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TÜİK’e göre enflasyon nisanda aylık yüzde 2,39 oranında artarken, yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 43,68 seviyesine geriledi. Nisanda gerileyen tek harcama grubuysa aylık yüzde 1,47’yle konut oldu. Böylelikle TÜİK’e göre konut fiyatlarındaki 49 aylık artış serisi son buldu.

Grafik: TÜİK

Uzmanlar, seçim belirsizliğinin olduğu bir ortamda enflasyonla mücadelede iyi bir koruma aracı olan konut fiyatlarında düşüş beklemiyordu. Ancak fiyatlarda döviz bazında bir düşüş olası görülüyor.