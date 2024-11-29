TÜİK'e göre ekonomi büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre ekonomi yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,1 büyüdü.

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TÜİK, yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül dönemi) ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

GSYH 2024 üçüncü çeyrek ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen senenin aynı çeyreğine göre yüzde 2,1 arttı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2024’ün üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 53,3 artarak 11 trilyon 893 milyar 252 milyon lira oldu.

GSYH’nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazındaysa 357 milyar 989 milyon olarak kayıtlara geçti.

Türkiye ekonomisinin 2020’den bu yana büyüme hızı, yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:

Yıllar 1’inci çeyrek 2’nci çeyrek 3’üncü çeyrek 4’üncü çeyrek Yıllık 2020 4,3 -10,4 6,4 6,3 1,9 2021 7,5 22,3 8 9,7 11,4 2022 7,8 7,6 4,1 3,3 5,5 2023 4,5 4,6 6,5 4,6 5,1 2024 5,3 2,4 2,1 – –

İş gücü ödemeleri yüzde 76,3 arttı

İş gücü ödemeleri, 2024’ün üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 76,3 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 45,7 arttı.

İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 31,9’ken bu oran 2024’de yüzde 36,4.

Net işletme artığı/karma gelirin payıysa yüzde 47,8 iken yüzde 45,1’e geriledi.