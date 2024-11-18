TÜİK’e göre işsizlik 0,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre 2024’ün 3’üncü çeyreğinde işsizlik, bir önceki yıla göre 0,1 azalarak yüzde 8,7 oldu.

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TÜİK, 2024 3’üncü çeyrek Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını açıklandı.

15 yaş ve üstü kişilerde işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 20 bin kişi azalarak 3 milyon 106 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı erkeklerde %6,9’ken kadınlarda %12,1.

İstihdam verilerinden öne çıkanlar şu şekilde:

*Söz konusu dönemde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 734 bin kişi, istihdam oranıysa 0,1 puanlık artışla %49,6 oldu. Bu oran erkeklerde %67,2, kadınlarda %32,4.

*İşgücüne katılma oranıysa 0,1 puanlık artarak %54,3’e yükseldi. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72,1, kadınlardaysa %36,9.

*15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puan arttı ve yüzde 16,8 oldu.

*Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 1,3 saat azalarak 42,6 saate geriledi.