TÜİK’e göre işsizlik 0,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre 2024’ün 3’üncü çeyreğinde işsizlik, bir önceki yıla göre 0,1 azalarak yüzde 8,7 oldu.
TÜİK, 2024 3’üncü çeyrek Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını açıklandı.
15 yaş ve üstü kişilerde işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 20 bin kişi azalarak 3 milyon 106 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı erkeklerde %6,9’ken kadınlarda %12,1.
İstihdam verilerinden öne çıkanlar şu şekilde:
*Söz konusu dönemde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 734 bin kişi, istihdam oranıysa 0,1 puanlık artışla %49,6 oldu. Bu oran erkeklerde %67,2, kadınlarda %32,4.
*İşgücüne katılma oranıysa 0,1 puanlık artarak %54,3’e yükseldi. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72,1, kadınlardaysa %36,9.
*15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puan arttı ve yüzde 16,8 oldu.
*Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 1,3 saat azalarak 42,6 saate geriledi.