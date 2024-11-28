TÜİK'e göre ekonomiye güven azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin kasımda yüzde 0,9 azaldığını açıkladı.

Fotoğraf: Canva

Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değerleniyor. Endeksin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olmasıysa kötümserliği gösteriyor.

TÜİK, Kasım 2024’e ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre ekimde 98 olan endeks, kasımda yüzde 0,9 azalarak 97,1’e düştü.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 1 düşüşle 79,8 oldu.

Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksiyse yüzde 1,2 yükselerek 103,4’e çıktı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 artışla 111,7’ken inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 yükselişle 87,8 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksiyse yüzde 2,9 azalarak 111’e geriledi.