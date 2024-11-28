TÜİK: Dış ticaret açığı yüzde 10,5 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre dış ticaret açığı, Ekim 2024’te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azaldı.

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TÜİK ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan Ekim 2024’e ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Türkiye’nin ihracatı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolar olurken ithalatsa 29 milyar 409 milyon dolarda sabit kaldı.

Dış ticaret açığı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azalarak 5 milyar 909 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranıysa Ekim 2023’te yüzde 77,5’ken geçen ay yüzde 79,9’a yükseldi.

TÜİK verilerinden öne çıkanlar şunlar:

*Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ekimde yüzde 7,2 artarak 20 milyar 565 milyon dolardan 22 milyar 55 milyon dolara çıktı.

*Aynı şekilde ekimde enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 2,4 artışla 22 milyar 151 milyon dolardan 22 milyar 682 milyon dolara ulaştı.

*Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, ekimde 627 milyon dolar oldu.

*Dış ticaret hacmi yüzde 4,7 artışla 44 milyar 737 milyon dolar olurken söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,2 olarak kayda geçti.