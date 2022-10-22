Tuğçe Madayanti Dizici: ‘İyi Şanslar Leo Grande’ zor bir film

Bu sene açılışını Sundance Film Festivali’nde yapan İyi Şanslar Leo Grande (Good Luck to You, Leo Grande) filminin başrolünde iki Oscar ödüllü Emma Thompson ve Peaky Blinders’dan tanıyor olabileceğiniz genç ve yetenekli oyuncu Daryl McCormack bulunuyor.

Katy Brand’in nüanslı senaryosu ve Sophie Hyde’ın hassas yönetmenliğiyle 97 dakikalık film, son perdesinde başka bir karakterin çok kısa olarak ortaya çıkması dışında, tek mekân ve iki oyuncu ile su gibi akıyor.

Filmde Nancy ve Leo arasında aynı otel odasında üç buluşma gerçekleşiyor. Buluşmalar sırasında ikili arasında derinleşen sohbetler ile her ikisinin de özgüven sorunları ortaya çıkıp ve savunma mekanizmaları kırılganlaşınca, felsefi tartışma kapısı açılıyor. Ve film benim için bu noktada daha ilginçleşmeye başlıyor. Diyaloglar ilerledikçe, dış görüntülerinden uzaklaşıp iç görüntülerini ortaya yatıran bu ikilinin tartışmaları, her yaştaki izleyici için aydınlatıcı olabilecek yönleri olan bir senaryosu var filmin. Bireylerin tartışmaktan kaçındığı hatta konusunu açmayı dahi sevmediği oldukça incelikli ve hassas konuları ele alan bir film bu. Hayatında hiç orgazm olmamış ve orgazmı taklit ederek ömür geçirmiş olan kadınların Nancy’nin hikâyesini dinleyince yalnız olmadıklarını fark etmeleri bence önem taşıyor. O yüzden demem o ki bu zor bir film aslında.

Tuğçe Madayanti Dizici’nin yazısı