TÜBİTAK’ta görevli araştırmacının ölümünde siyanür şüphesi

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde görevli Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar’ın evinde ölü bulunmasıyla ilgili araştırmada, evindeki sıvının siyanür olduğu öğrenildi.

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Merkezin Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu’nda başuzman araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Erbahar (40) 30 Ekim günü Tuzla’daki evinde ölü bulunmuştu. Erbahar’a ulaşamayan yakınları eve geldiğinde kapıyı açan olmayınca, merdiven kullanarak eve girmiş, Erbahar’ın yatakta hareketsiz yattığını görünce ambulansa ve polise haber vermişti.

İstanbul Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada Erbahar’ın evinin banyosunda bardakta sıvı madde bulundu. Adli Tıp Kurumu’nun ön incelemesinde zehirli madde olup olmadığının araştırılması sonucunda siyanür bulgularına rastlandığı ancak kesin raporun otopsi sonucunda birkaç ay içinde netleşeceği öğrenildi.

Erbahar’ın daha önce de siyanürle intihar girişiminde bulunduğu, son anda ikna edilerek vazgeçtiği iddia edildi.

Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından toprağa verilen Doç. Dr. Erbahar’ın ölümüyle ilgili araştırmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenildi.