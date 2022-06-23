Tuba Büyüküstün ve Murat Boz’lu ‘Zeytin Ağacı’ndan ilk fragman yayınlandı

Netflix’in yeni yerli yapımı Zeytin Ağacı’ndan ilk fragman yayınlandı.

Zeytin Ağacı 28 Temmuz’da başlıyor Fotoğraflar: Netflix

28 Temmuz’da Netflix’te yayınlanacak dizinin oyuncu kadrosundaki diğer isimler, Serkan Altunorak, Seda Bakan, Rıza Kocaoğlu ve Fırat Tanış.

OGM Pictures’ın yapımını üstlendiği dizinin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme aldı, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin oturuyor.

Ben Ayvalık’a doğru bir yolculuğa çıkıyorum. #ZeytinAğacı 28 Temmuz’da sadece Netflix’te. pic.twitter.com/eMUGTtIzci — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) June 23, 2022

Ada (Tuba Büyüküstün), Sevgi (Boncuk Yılmaz) ve Leyla’nın (Seda Bakan) üniversitede başlayan arkadaşlıkları yıllar içinde köklü bir dostluğa dönüşmüştür. Ada, başarılı bir cerrah, Sevgi hırslı bir avukattır. Leyla ikisinin aksine kariyer yapmamıştır, eşi ve oğlu ile rahat bir yaşam sürmektedir. Derken Sevgi’ye kanser teşhisi konur.

Ada’nın istediği gibi hastaneye yatmak yerine, Leyla’dan kendisini Zaman (Fırat Tanış) isimli gizemli bir adamı bulmak için Ayvalık’a götürmesini ister. Sevgi’yi bu kararından döndüremeyeceklerini anlayınca da çaresizce hep birlikte yola koyulurlar.

Bu yolculuk hayatlarını tamamen değiştirir, Sevgi’nin başlattığı yolculuk Ada ve Leyla’nın yaşamında da beklenmedik olaylara neden olur.