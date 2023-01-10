TTB yönetimini görevden alma davası: Reddi hakim talep edildi

SİBEL YÜKLER

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve merkez konseyi üyelerinin görevlerine son verilmesi talebiyle açılan dava, reddi hakim talebinin üst mahkemeye gönderilerek değerlendirilmesi için 8 Şubat’a ertelendi.

Görsel: TTB

TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın ve merkez konseyi üyelerinin görevlerine son verilmesi talebiyle 26 Ekim 2022’de davaname hazırlayan savcı, 14 gün sonra Şebnem Korur Fincancı hakkında ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla da iddianame hazırlamıştı.

Davanameye, Fincancı’nın adli tıp uzmanı sıfatıyla 19 Ekim 2022 tarihli Medya Haber’e bağlandığı yayını, 20 Ekim’de Ankara başsavcılığı tarafından Fincancı hakkında başlatılan soruşturma ve Medya Haber hakkındaki soruşturmalar eklendi.

Bugün 31’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen ön inceleme duruşmasına TTB avukatları ile Fincancı’nın avukatları, TTB Merkez Konseyi üyeleri ile birlik üyeleri, Avrupa Hekimler Daimi Komitesi ve Dünya Tabipler Birliği Konseyinden temsilciler katıldı.

‘Savcının takip etmediği dava reddedilmeli’

Mahkeme hakiminin hazır bulunduğu duruşmada söz alan TTB avukatı Leyla Verda Ersoy, davanameyi hazırlayan savcının kanuna aykırı şekilde duruşmaya katılmadığını, bu durumun usüle aykırılık teşkil ettiğini söyleyerek, şöyle konuştu: “Davaname düzenleyen savcının takip etmeyeceği duruşmayı takip etmek istemiyoruz. Öncelikle davanın işlemden kaldırılmasını istiyoruz. Hukuk Muhakemesi Kanuna göre cumhuriyet savcılığı tarafından bu davaların takip edilmesi gerekirdi. Bu aşamada sayın savcının burada olması gerekirdi, savcı burada değil. Bu davaname, dava şartlarını taşımıyor, dava şartları yokluğundan bu davanın reddedilmesi gerekiyor.”

Davaname hazırlandığından itibaren merkez konsey üyelerinin tespit edilmediğini söyleyen Ersoy, dava şartlarının gerçekleşmediğini söyleyerek, “Bu nedenle davanın usülden reddine karar verilmesini talep ediyoruz” dedi. Hakim, usulü itirazların reddine karar verdi.

‘Deliller dosyaya sunulmadı’

Ardından söz alan TTB avukatlarından Özgür Erbaş’sa şunları dedi: “Hukuk Mahkemeleri Kanununa göre, delillerin dosyaya sunulması gerekiyordu. Delil eksikliğinin giderilmesi gerekir. Bu davaname, Hukuk Mahkemeleri Kanununa aykırıdır. Mahkemece hukuk yargılanmasında tarafların eşit olduğu konusunda bir karar verilmesiyle, dinlenilme hakkımızın güvencede olduğunu anlayacağız. Bu hususta karar verilmesini talep ediyoruz.” Hakim bu talebin de reddine karar verdi.

Fincancı’nın avukatı Hülya Yıldırım ise Avrupa Hekimler Daimi Komitesi ve Dünya Tabipler Birliği Konseyinin 9 Ocak 2023 tarihli ortak açıklamasını mahkemeye sundu.

‘Savcı davaya yeni dosyalar ekliyor’

Ardından söz alan Fincancı’nın avukatı Meriç Eyüboğlu ise davanameyi hazırlayan savcının, hem Fincancı dava dosyasına hem de davaname dosyasına yeni dosyalar eklediğini söyledi.

Hakimin usüle ilişkin talepler gerekçesiz reddettiğine dikkat çeken Eyüboğlu, şunları söyledi: “Gerekçe, mahkemenin hangi sonuca vardığını anlamak için sunulmalı. Niçin taleplerimizi reddediyorsunuz, bilmiyoruz. Bu silahların eşitliği ilkesinin ve adil yargılanma hakkının ihlali demek. Siz ilk kez böyle bir dava görebilirsiniz ama bu salondakiler daha önce de gördü bu davaları. Bu davaların tamamı reddedildi. Birçoğu da davanameyle açılmıştı. Ama ilk kez usule aykırı bir davaname ve ilk kez usule aykırılığa itirazı reddeden mahkeme görüyoruz.”

Avukatlar reddi hakim talep etti

Hakim, avukatların beyanlarının ardından tahkikata geçileceğini belirtti. Tahkikata itiraz eden TTB avukatları ve Fincancı’nın avukatları ise Hukuk Mahkemeleri Kanunu 36 ve 37’nci maddeleri uyarınca reddi hakim talep etti.

Eyüboğlu, şunları dedi: “Mahkemece bugün iştirak ettiğimiz ön inceleme duruşmasında ben ve diğer avukat arkadaşlarımın sunmuş oldukları usülu itirazların gerekçe gösterilmeksizin reddedilmesi, silahların eşitliği ilkesinin vekil olarak yer aldığımız bu yargılamada uygulanmadığı yönünde bir kanaat oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bugün yapılan duruşmada hakimin tarafsızlığından duyduğumuz endişeden dolayı hakimin reddini talep ediyoruz.”

Talepleri değerlendiren mahkeme hakimi ise reddi hakim talebinin, reddi istenen hakim tarafından incelenmesi için üst mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 8 Şubat 2023’3 ertelendi.

Davaname konusu

Davanamede, Fincancı’nın meslek örgütünün başkanı konumunda olması vurgulanarak, ‘Aynı kanunun ek 2. maddesinin 6. fıkrası kapsamında, ‘milli güvenliği, kamu düzeni, suç işlenmesinin veya suçun devamının önlenmesi gerektirdiği hallerde de faaliyetten men edilebilineceğine’ yönelik ilave tedbirlerin bulunması hususları birlikte değerlendirildiğinde, Fincancı’ya disiplin yönünden Türk Tabipler Birliği Meslek Etiği Kurallarının 7. maddesi ve Türk Tabipler Birliği Disiplin Yönetmeliğinin 5/3. maddesi kapsamında tedbirler uygulanması gerektiği ancak söz konusu disiplin sürecinin adli ve idari süreçten bağımsız ilerlemesi gerektiği, yine Fincancı hakkında adli sürecinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığı ve eyleminin Türk Tabipler Birliği meslek odasının faaliyet amacı ve başkanlık sıfatının kendisine verdiği yetkiler ve görevler dışında kullanılmak suretiyle illegal faaliyetlerde kullanıldığı ve idari yönden de tedbir alınması gerektiği anlaşıldığı’ belirtildi.