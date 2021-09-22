TTB: Aşı sağlık çalışanlarının ölümünü engelliyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) etkili doz aşı öncesi ve sonrası sağlık çalışanlarının vefat sayılarını paylaşarak, aşılanma çağrısını yineledi.

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Sağlık çalışanı ölümlerinin etkili doz aşıyla durmasının, güvenle aşılanma için değerli bir veri sunduğunu belirten TTB’nin sosyal medya paylaşımında, “Etkili doz aşılanmanın tamamlanmaya başladığı Haziran 2021’den önce 435 (ayda ortalama 29) sağlık çalışanı kaybı yaşanırken; son dört ayda bu sayı toplam 26 oldu” dendi.

Hayatını kaybeden 26 sağlık çalışanından 13’ünün aşısız olduğu belirtilirken 10’unun ise hatırlatma doz aşısının eksik olduğu aktarıldı. Etkili doz aşılanması tamamlanmış bir sağlık çalışanının bağışıklığı baskılayan tedavi aldığı bilindiği vurgulandı. İki sağlık çalışanının aşı bilgisine ise ulaşılamadığı kaydedildi..

TTB, “Covid-19 tam doz aşı ile önlenebilir. Özellikle ilk dönemde aşılanan sağlık çalışanları, yaşı nedeniyle öncelik verilenler; üçüncü hatırlatma dozuyla etkili aşı olmadan tam aşılı sayılmazsınız” açıklamasında bulundu.