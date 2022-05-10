Trump’ın Twitter yasağı kalkıyor

Twitter’ı satın alan Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, eski ABD başkanı Donald Trump’a uygulanan yasağını kaldıracağını açıkladı.

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‘Future of the Car (Arabanın Geleceği)’ etkinliğinde konuşan Musk, “Ahlaki açıdan kötü ve aptalca bir karardı. Donald Trump’ı yasaklamak doğru değildi. Bu bir hataydı” dedi.

Musk, Twitter’ın kendisine devri tamamlanınca yasağı kaldıracağını kaydetti.

Trump’ın Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları, 6 Ocak 2021’deki Kongre baskını sonrası tamamen kapatılmıştı.

Trump, Twitter’ın Elon Musk’a satılmasını ‘olumlu’ görmüş ancak Twitter’a devam etmek yerine kendi sosyal medyası ‘Truth’u kullanmayı sürdüreceğini aktarmıştı.