Trump, Musk’ın satın aldığı Twitter’a dönmüyor

Twitter’ın Elon Musk’a satılmasını olumlu olarak değerlendiren eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’a dönmeyeceğini açıkladı.

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Trump’ın Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları, 6 Ocak 2021’de yaşanan Kongre baskınının ardından ‘baskını teşvik ettiği‘ gerekçesiyle tamamen kapatılmış, söz konusu karar ifade özgürlüğünü engellediği iddiasıyla ABD’de geniş tartışmalara neden olmuştu.

Fox News kanalına konuşan Trump, Twitter hesabıyla ilgili şunları söyledi: “Twitter’a dönmeyeceğim, Truth platformunda kalacağım. Umarım Elon Twitter’ı satın alır çünkü o Twitter’ı geliştirecektir, o iyi bir adam, ancak ben Truth’ta kalacağım.”

Musk’ın Twitter’ı satın alma niyetini açıkladığı günden bu yana özellikle Cumhuriyetçi çevrelerde satın alma gerçekleşirse Trump’ın Twitter’a dönebileceğine ilişkin beklentiler ortaya çıkmıştı.