Trump’ın rehine tehdidinden sonra Hamas’tan rest

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın tehdidi sonrası açıklama yapan Hamas, İsrail’in ‘rehineleri takas anlaşması dışında geri alamayacağını’ duyurdu.

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20 Ocak’ta yemin ederek göreve başlayacak olan Trump ikinci kez “Eğer rehineler göreve başlamamdan önce serbest bırakılmazsa Ortadoğu cehenneme dönecek” demişti.

Tehdidin ardından Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan “İsrail’le yapılacak esir takası anlaşmasının uygulanacak kuralları var ve bu kurallara göre İsrail esirlerini alacak, biz de esirlerimizi alacağız. Ama elbette ki bir anlaşma olmadan esirlerini sağ olarak geri alamayacak” dedi.

Netanyahu’nun ‘başarı imajı arayışında esirlerin kaderiyle oynadığı, onları serbest bırakmak istemediği ve onları öldürmeyi arzuladığını’ belirten Hamdan, şöyle devam etti:

“İsrail’in ne istediğini umursamıyoruz. Bizim için önemli olan saldırıların sona ermesi ve İsrail’in Gazze’den çekilmesi.”

Hamdan sözlerini şöyle tamamladı: “İşgal planları artık tüm bölgeyi tehdit ediyor. Biz işgale karşı üzerimize düşen görevi sonuna kadar yapıyoruz. Kardeşlerimizden de görevlerini yapmalarını bekliyoruz. Herhangi bir ihmal sadece Filistin halkını değil, ihmalkar halkları da olumsuz etkileyecek.”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 8 Ocak’ta İsrail ve Hamas arasında müzakereler sürerken, ‘Gazze’de ateşkes anlaşmasına çok yakın olduklarını’ söylemişti.

Muhalefet ve esirlerin aileleri Netanyahu’yu ‘esir takası anlaşması dahil olmak üzere Hamas’la savaşı durdurmaya yönelik bir anlaşma yapılmasını baltalayacak imkansız koşullar koyarak esirleri Gazze’de ölüme terk etmekle’ suçluyor.