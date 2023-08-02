Trump’a dört yeni suçlama

Eski ABD başkanı Donald Trump’a, ‘ABD’yi yanıltmak için komplo kurma’ dahil dört yeni suçlama yöneltildi.

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Washington DC Bölge Mahkemesine sunulan 45 sayfalık iddianamede, 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla yürütülen ‘6 Ocak Kongre baskını’ soruşturmaları kapsamında Trump hakkında dört yeni suçlamada bulunuldu.

Trump’ın, “2020 başkanlık seçimini kaybetmesine rağmen iktidarda kalmaya kararlı olduğu” ifadesine yer verilen iddianamede, eski Başkan’ın seçim sonuçlarıyla ilgili yalanlar yaydığı kaydedildi.

Bu iddiaların yanlış olduğu ve Trump’ın da bunu bildiği vurgulanan iddianamede, eski başkana “ABD’yi yanıltmak için komplo kurma”, “resmi bir soruşturmayı engellemek için komplo kurma”, “resmi bir soruşturmayı engellemeye teşebbüs” ve “seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma” suçlamaları yöneltildi.

Trump’ın 3 Ağustos’ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Trump, kendisine suçlama yöneltileceğini duyurmuştu

Kendi sosyal medya platformu TruthSocial’da yerel saatle 16.41’de yaptığı paylaşımda Trump şunları demişti: “Dengesiz Jack Smith’in 2024 başkanlık seçimine müdahale etmek için saat 17.00’de en sevdiğiniz başkan olan şahsım aleyhinde bir başka sahte iddianame yayınlayacağını duydum. Bunu neden 2,5 yıl öne yapmadılar? Neden bu kadar beklediler? Çünkü bunu tam da seçim kampanyamın ortasına koymak istediler. Bu, savcılık görevlerinin suistimal edilmesidir.”