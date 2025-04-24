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Yaramazlara biraz batar!

Trump: Vladimir, dur!

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlenen saldırıdan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den durmasını istedi.

Fotoğraf: AA

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi’ne göre Rus ordusu bu sabah Kiev’e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdı. Saldırıda dokuz kişinin öldüğü, 70’ten fazla kişininse yaralandığı açıklandı.


Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski saldırı nedeniyle Güney Afrika ziyaretini yarıda keseceğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) saldırıyı kınarken, daha önce Zelenski’yi ‘Üçüncü Dünya Savaşı için kumar oynamak’la suçlayan Trump da Putin’e Truht Social’dan seslendi:

“Rusya’nın Kiev’e yönelik saldırılarından memnun değilim. Gerekli değildi ve zamanlaması da çok kötüydü. Vladimir, DUR! Haftada 5 bin asker ölüyor. Barış anlaşmasını yapalım!”

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