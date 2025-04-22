Trump Netanyahu'yla her konuda hemfikir

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la müzakereler sürerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla ‘her konuda hemfikir’ olduklarını söyledi.

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Trump Netanyahu’yla telefon görüşmesine dair Truth Social hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Az önce İsrail Başbakanı Bibi Netanyahu’yla ticaret ve İran gibi pek çok konuyu görüştüm. Görüşme çok iyi geçti. Her konuda hemfikiriz.”

Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray’ın daha geniş bir açıklama yapması bekleniyor.

Trump’la Netanyahu’nun görüşmesi, ABD’yle İran arasındaki müzakerelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleşmesi açısından önem taşıyor.

Söz konusu telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray’ın daha geniş bir açıklama yapması bekleniyor.

Trump, 18 Nisan’da İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine olası bir saldırı planının ‘ertelenmediğini’ ancak şu aşamada aceleye gerek olmadığını söylemişti.

İran’la ABD arasındaki müzakere süreci

İran’ın nükleer silah sahibi olamayacağını birçok kez belirten Trump, geçen ay bu konuda müzakere çağrısında bulunduğu bir mektubu İran lideri Hamaney’e göndermişti.

İran mektuba Umman üzerinden yanıt vermişti.

Taraflar mektup trafiğinin ardından Umman’da 12 Nisan’da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

19 Nisan’daki ikinci görüşmedeyse İtalya’nın başkenti Roma’da yine Umman’ın aracılığında bir araya gelinmişti. İran dışişleri bakanı görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söylemişti.