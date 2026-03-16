Trump: Hürmüz için destek gelmezse NATO için çok kötü olacak

ABD Başkanı Donald Trump, müttefiklerin, Hürmüz Boğazı’nı açmaya yardımcı olmaması halinde NATO’nun ‘çok kötü bir gelecekle karşı karşıya kalacağını’ belirtti.

ABD-İsrail, 28 Şubat’ta İran’a hava harekatları başlatmış, savaş, İran’ın İsrail’e ve ABD üslerine misillemeleriyle bölge ülkelerine sıçramıştı. Saldırıların ilk gününde İran’ın dini lideri Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey İranlı isim öldürülmüştü.

İran, Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’i yeni dini lider olarak seçti. Savaşsa 17’ncı gününde karşılıklı saldırılarla sürüyor.

Financial Times‘a konuşan Trump Avrupa ve Çin’in Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrole bağımlı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Boğazdan faydalananların, orada kötü bir şey olmamasını sağlamaya yardımcı olmaları son derece uygundur. Eğer yanıt gelmezse ya da olumsuz yanıt gelirse bunun NATO’nun geleceği için çok kötü olacağını düşünüyorum.”

Zorunda olmasalar bile Ukrayna konusunda NATO’ya yardım ettiklerini öne süren 80 yaşındaki siyasetçi “Biz onlar için orada oluruz ama onlar bizim için olmaz. Olacaklarından da emin değilim” diye devam etti.

Trump “Nasıl bir yardım istiyorsunuz?” sorusunuysa “Ne gerekiyorsa” yanıtını verdi.

ABD başkanı devamında Avrupa’nın ABD’den çok daha fazla mayın tarama gemisine sahip olduğunu ve bunları göndermesi gerektiğini söyledi.