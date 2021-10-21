Trump bu kez gülümsetti

Eski ABD başkanı Donald Trump kendi sosyal medya uygulaması ve haber sitesini kurdu: TRUTH.

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Başkanlığı döneminde söylediği yalanlarla sık sık basının gündemine gelen Trump’ın medya sektörüne girmek için seçtiği isimdeki ironiyi fark etmemek imkansız. ‘Truth’ İngilizcede ‘gerçek’ anlamına geliyor. Washington Post dört yılı aşkın sürede Trump’ın yanlış ya da yanıltıcı iddialarının sayısını 30 bin 573 olarak hesaplamıştı. Yani, günde 21.

Trump’ın 6 Ocak’ta başkent Washington baskınındaki rolü nedeniyle Twitter ve Facebook’taki hesapları engellenmişti.

Trump sosyal medya uygulaması ve medya şirketini ‘teknoloj devleriyle‘ (Amazon, Apple, Google/Alphabet, Facebook, ve Microsoft) rekabet etmek için kurduğunu belirtti.

Açıklamasında “Taliban’ın Twitter’da varolduğu ama favori Amerika başkanınızın susturulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu kabul edilemez” ifadesini kullanan Trump’ın TRUTH uygulamasının beta sürümü kasım ayında başlatılacak. Uygulama önümüzdeki yıl başında herkese açık hale gelecek.