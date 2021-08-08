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Yaramazlara biraz batar!

Truffles: Gözlüklü çocuklar kendini iyi hissetsin diye gözlük takan kedi

ABD’de Truffles isimli kedi gözlüklü çocukların kendini daha rahat hissetmesi için gözlük takarak onlara destek oluyor.

Fotoğraflar: Instagram

Pennsylvania eyaletinde gözlükçü Danielle Crull henüz bir yavruyken ormanda bulduğu Truffles’ı sahiplenmiş. Truffles şimdi ‘annesi’nin yanında çalışıyor, çocukların gözlük ya da göz bandı takarken kendilerini iyi hissetmesine yardımcı oluyor.


Özellikle gözlerinden operasyon geçiren ve bununla ilgili her şeyden korkar hale gelmiş çocukları gözlük denemeye ikna etmenin çok zor olduğunu anlatan Crull “Tam da burada Truffles devreye giriyor. Çocuklar için sihir etkisi yaratıyor” diye anlatıyor.

Başını eğip gözlüğünü taktıran Truffles’ı gören çocukların gözyaşları gülümsemeye dönüyor, o gözlükler artık o kadar korkutucu gelmemeye başlıyor.

Crull Truffles’ın gözlük takmayı çok sevdiğini anlatıyor. Gözlüklerle uyuyor, hatta Crull çıkarmaya çalışınca ona engel oluyor. Crull her gün 20 gözlükten birini mutlu bir şekilde taktığını, istediği zaman çıkarabileceği halde gün içinde gözlükleiryle takılmayı tercih ettiğini söylüyor.

Truffles şimdiden küçük çapta bir internet fenomeni olmuş bile, Instagram hesabının 18 bin üzerinde takpçisi var.

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