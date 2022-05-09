TRT’den ‘Netflix’e alternatif’ dijital platform ‘müjdesi’: Vicdani ve ahlaki sorumluluk

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Netflix benzeri bir dijital platform kuracaklarını söyledi.

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Dün Antalya’da gerçekleşen Stratcom Youth: Uluslararası Genç İletişimciler Forumu’nda konuşan Sobacı TRT’nin 2023 yılında Netflix’e alternatif uluslararası bir dijital platform inşa edeceğini, gençlik platformu kuracağını ifade etti.

TRT’nin aktardığına göre Sobacı dijital platform ‘müjdesini‘ şu sözlerle duyurudu: “TRT vizyon projelerinden biri olarak inşallah bu senenin sonuna yetişirse, 2023’ün ilk çeyreğine Uluslararası Dijital Platformu’nu inşa edecek. Toplumsal, vicdani ve ahlaki bir sorumluluğun parçası olarak bu çağda TRT kamu yayıncısı olarak bu dijital platformu kurmak zorunda. Geleceğe yönelik bir dahaki seneye ilişkin vizyon işlerimizden biri bu, dijital platformu inşa edeceğiz. Ki çok katmanlı, çok boyutlu, çok coğrafyalı çok dilli, çok maliyetli zor bir proje…”