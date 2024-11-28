Trendyol Süper Lig'de 14'üncü hafta programı

Trendyol Süper Lig’de 14’üncü hafta yarın oynanacak Antalyaspor-Sivasspor maçıyla başlayacak.
Ligde haftanın açılış maçında yarın Onvo Antalyaspor ile Net Global Sivasspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda 20.00’de karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıklamasına göre, ligde 14’üncü haftanın programı şöyle…
29 Kasım Cuma:
- 20.00: Onvo Antalyaspor – Net Global Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)
30 Kasım Cumartesi:
- 13.30: Reeder Samsunspor – Sipay Bodrum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
- 16.00: Adana Demirspor – TÜMOSAN Konyaspor (Yeni Adana)
- 19.00: RAMS Başakşehir – Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
- 19.00: Corendon Alanyaspor – Trabzonspor (Gain Park)
1 Aralık Pazar:
- 16.00: Çaykur Rizespor – Bellona Kayserispor (Çaykur Didi)
- 19.00: Galatasaray – ikas Eyüpspor (RAMS Park)
2 Aralık Pazartesi:
- 20.00: Atakaş Hatayspor – Beşiktaş (Mersin)
- 20.00: Fenerbahçe – Gaziantep FK (Ülker)
Haftayı bay geçen takım: Kasımpaşa