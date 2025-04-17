Trakya ve Ege için toz taşınımı uyarısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye ‘3 T’ başlığında uzlaşma çağrısında bulunarak “Ben Terörsüz Türkiye’ye evet diyorum. Sen de tutuksuz yargılanmaya ve TRT’den canlı yayına evet de, yarın başka bir Türkiye başlasın” diye seslendi.