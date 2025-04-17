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Yaramazlara biraz batar!

Trakya ve Ege için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya ve Ege’de toz taşınımı bekliyor.

Fotoğraf: AA

Yurt genelindeyse yağış görülmeyecek.


Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde de sis ve pus etkili olacak.

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