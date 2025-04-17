Trakya ve Ege için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya ve Ege’de toz taşınımı bekliyor.
Yurt genelindeyse yağış görülmeyecek.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde de sis ve pus etkili olacak.
Yaramazlara biraz batar!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya ve Ege’de toz taşınımı bekliyor.
Yurt genelindeyse yağış görülmeyecek.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde de sis ve pus etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya ve Ege’de toz taşınımı bekliyor.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü araştırma gemisi ‘Bilim-2’ Marmara Denizi’nde müsilaj seferine çıktı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye ‘3 T’ başlığında uzlaşma çağrısında bulunarak “Ben Terörsüz Türkiye’ye evet diyorum. Sen de tutuksuz yargılanmaya ve TRT’den canlı yayına evet de, yarın başka bir Türkiye başlasın” diye seslendi.
CHP’ye kayyım atanacağını iddia eden Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı’nın ‘CHP’ye kayyım atanacak’ iddialarını yalanladı.